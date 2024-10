Smi Roma Volley-Conegliano: finisce (Di domenica 20 ottobre 2024) Smi Roma Volley-Conegliano: Tutto esaurito al Palatiziano per la terza in campionato della Smi Roma Volley che, dopo aver affrontato Milano, chiama a raccolta i propri tifosi nella capitale per provare l’impresa contro la Prosecco Doc Conegliano in questa terza giornata di Lega Volley Serie A. Per la SMI Roma scendono in campo Mirkovic in diagonale con Orvosova, in posto 4 Rotar e Provaroni, al centro Ciarrocchi e Scholzel, Orvosova, libero Zannoni. Per la PROSECCO DOC Conegliano scendono in campo Wolosz in diagonale con Haak, in posto 4 Lanier e Lukasic, a centro Chirichella e Fahr, libero Monica De Gennaro. PRIMO SET: Partono spedite le padrone di casa, che sentono l’importanza del match, ma non si lasciano intimidire dalle campionesse d’Italia e d’Europa. Zon.it - Smi Roma Volley-Conegliano: finisce Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Smi: Tutto esaurito al Palatiziano per la terza in campionato della Smiche, dopo aver affrontato Milano, chiama a raccolta i propri tifosi nella capitale per provare l’impresa contro la Prosecco Docin questa terza giornata di LegaSerie A. Per la SMIscendono in campo Mirkovic in diagonale con Orvosova, in posto 4 Rotar e Provaroni, al centro Ciarrocchi e Scholzel, Orvosova, libero Zannoni. Per la PROSECCO DOCscendono in campo Wolosz in diagonale con Haak, in posto 4 Lanier e Lukasic, a centro Chirichella e Fahr, libero Monica De Gennaro. PRIMO SET: Partono spedite le padrone di casa, che sentono l’importanza del match, ma non si lasciano intimidire dalle campionesse d’Italia e d’Europa.

Smi Roma Volley-Conegliano : sold out al Palatiziano - Per la SMI ROMA scendono in campo Mirkovic in diagonale con Orvosova, in posto 4 Rotar e Provaroni, al centro Ciarrocchi e Scholzel, Orvosova, libero Zannoni. Questa volta, però, a funzionare è il time out richiesto da Cuccarini, che sprona le sue e gli consegna la chiave per portarsi nuovamente a +3, questa volta sul 21-18. (Zon.it)

