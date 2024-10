Lapresse.it - Serie A, Venezia-Atalanta 0-2

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) L’ritrova la vittoria in campionato battendo con un gol per tempo al ‘Penzo’ ilnel match valido per l’ottava giornata diA. Ospiti avanti al 7? con Pasalic, su assist di Retegui. In avvio ripresa il centravanti della nazionale italiana raddoppia al 2? chiudendo di fatto la partita. La Dea sale così a 13 punti, momentaneamente al quinto posto, mentre i veneti rimangono fermi a quota 4, in fondo alla classifica.