Maltempo in Emilia-Romagna, Pianoro allagata: il video dall’elicottero dei Vigili del Fuoco (Di domenica 20 ottobre 2024) L’Emilia-Romagna è sotto l’acqua e il Maltempo nella regione ha fatto anche una vittima: si tratta di un ragazzo di 20 anni a Botteghino di Zocca, nel Comune di Pianoro (Bologna), che si trovava in auto col fratello quando la vettura è stata travolta alla piena del torrente Zena. «Abbiamo molti smottamenti, allagamenti, un numero indefinito. E diverse situazioni molto critiche», ha dichiarato all’Ansa il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini. Impressionanti le immagini delle zone colpite dagli allagamenti dall’elicottero dei Vigili del Fuoco. #Maltempo #EmiliaRomagna: oltre 300 interventi dei #VigilidelFuoco nelle ultime ore. In atto ricognizione aerea con l’elicottero Drago sulle zone colpite dagli allagamenti a Pianoro, provincia di #Bologna #20ottobre 8:45 pic.twitter. Lettera43.it - Maltempo in Emilia-Romagna, Pianoro allagata: il video dall’elicottero dei Vigili del Fuoco Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di domenica 20 ottobre 2024) L’è sotto l’acqua e ilnella regione ha fatto anche una vittima: si tratta di un ragazzo di 20 anni a Botteghino di Zocca, nel Comune di(Bologna), che si trovava in auto col fratello quando la vettura è stata travolta alla piena del torrente Zena. «Abbiamo molti smottamenti, allagamenti, un numero indefinito. E diverse situazioni molto critiche», ha dichiarato all’Ansa il sindaco di, Luca Vecchiettini. Impressionanti le immagini delle zone colpite dagli allagamentideidel. #: oltre 300 interventi dei #delnelle ultime ore. In atto ricognizione aerea con l’elicottero Drago sulle zone colpite dagli allagamenti a, provincia di #Bologna #20ottobre 8:45 pic.twitter.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : un morto a Bologna. Evacuazioni in Emilia Romagna - soccorsa una famiglia intrappolata nel fango. Anche oggi allerta arancione in Calabria - L'Emilia piange un morto a causa del maltempo. . A quanto si apprende, il corpo è stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco. Una famiglia composta da. Il giovane era con fratello che è riuscito a mettersi in salvo. Individuato il corpo della persona dispersa a Pianoro dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua. (Gazzettadelsud.it)

Maltempo - fiumi esondano in Emilia-Romagna - un morto a Pianoro. Allerta in 5 regioni. LIVE - Allagamenti nelle Marche, esondazioni in Calabria, allerta in particolare nelle zone ioniche. Allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Situazione difficile in varie zone dell’Emilia-Romagna,dove sono caduti 175 millimetri di pioggia in pochissime ore. Trovato il corpo senza vita di un disperso. (Tg24.sky.it)

La Protezione civile piemontese in Emilia Romagna per l'emergenza maltempo - La Protezione civile piemontese in Emilia Romagna per l'emergenza maltempo. Su richiesta della Commissione speciale di Protezione civile e d'intesa con la Regione Emilia Romagna, infatti, quattro squadre del Coordinamento regionale del volontariato di Protezione civile del Piemonte dotate di... (Novaratoday.it)