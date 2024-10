L'orso che ha aggredito il fungaiolo è nel mirino della Provincia: "Provvedimenti severi" (Di domenica 20 ottobre 2024) A nemmeno 24 ore dall’aggressione del fungaiolo da parte di un orso nei boschi di Bleggio Superiore sono già cominciate le reazioni sulla vicenda. Le prime parole sono state quelle dell’assessore alle foreste e alla caccia della Provincia di Trento Roberto Failoni che ha chiaramente parlato di Trentotoday.it - L'orso che ha aggredito il fungaiolo è nel mirino della Provincia: "Provvedimenti severi" Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) A nemmeno 24 ore dall’aggressione delda parte di unnei boschi di Bleggio Superiore sono già cominciate le reazioni sulla vicenda. Le prime parole sono state quelle dell’assessore alle foreste e alla cacciadi Trento Roberto Failoni che ha chiaramente parlato di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Orso attacca un fungaiolo : aggredito alle spalle e ferito alla schiena - si trascina in paese e dà l'allarme. Caccia all'animale - Aggressione di un orso ad un uomo questo pomeriggio nei boschi di Bleggio superiore in Trentino. Un uomo che da solo stava andando a funghi, improvvisamente si è sentito aggredire alle... (Ilgazzettino.it)

Fungaiolo colpito da un malore - soccorso dal Suem e dai vigili del fuoco - Intervento del Suem di Pieve del Grappa con automedica e ambulanza di Pedemontana emergenza ODV, nella tarda mattinata di oggi, 17 ottobre, per un fungaiuolo di 72 anni, P.Z., di Montebelluna, che ha accusato un malore mentre stava andando a funghi su un bosco in via valli a Fonte. Raggiunto da... (Trevisotoday.it)

Fungaiolo colpito da un malore - soccorso da infermieri del Suem e vigili del fuoco - Intervento del Suem di Pieve del Grappa con automedica e ambulanza di Pedemontana emergenza ODV, nella tarda mattinata di oggi, 17 ottobre, per un fungaiuolo di 72 anni, P.Z., di Montebelluna, che ha accusato un malore mentre stava andando a funghi su un bosco in via valli a Fonte. Raggiunto da... (Trevisotoday.it)