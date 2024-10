Ilnapolista.it - Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali. Gioca Kvaratskhelia, Neres in panchina

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 20 ottobre 2024), lenon sorprendono: dentro Gilmour e Spinazzola,e Politano intoccabili Tra meno di un’ora al Castellani scenderanno in campo, nella sfida valida per l’ottava giornata di Serie A. Ilè in testa con 16 punti e spera di poter chiudere a 22 (con due vittorie tra oggi e domenica contro il Lecce ndr) prima degli scontri importanti: Milan, Atalanta, Inter, Torino, Roma, Lazio tutte di fila. Un calendario che sarà probante al 200% e che dirà molto non solo sul girone d’andata, ma sulla condizione temperamentale di questa squadra oltre che di quella tecnica. Per adesso, pare che l’obiettivo di Conte sia stato quello di creare compattezza nello spogliatoio e in campo. Ilha subìto in campionato i 3 gol contro il Verona, uno contro il Parma su rigore e poi direttamente quello di Strefezza col Como.