Emergenza maltempo: riaperta la Strada Statale 16 tra Pesaro e Fosso Sejore dopo gravi criticità

L'Emergenza legata al maltempo ha colpito duramente la zona tra Pesaro e Fosso Sejore, costringendo a operazioni straordinarie per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la viabilità. dopo una critica chiusura che ha generato disagi, la Strada Statale 16 è stata finalmente riaperta. Tuttavia, i problemi non sono completamente risolti e le autorità locali continuano a lavorare per affrontare la situazione che rimane complicata.

Coordinamento operativo e situazione critica a Fano

Nella giornata di ieri, si è svolta a Fano una riunione del Centro Operativo Comunale per coordinare le azioni di gestione dell'Emergenza. La nota ufficiale del Comune sottolinea che la situazione è rimasta critica, specialmente per quanto concerne la viabilità.

