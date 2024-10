Cina: rilasciate altre 103 gru della Manciuria allevate artificialmente (Di domenica 20 ottobre 2024) Shenyang, 20 ott – (Xinhua) – Circa in questo periodo ogni anno, le gru della Manciuria fanno una sosta a Panjin, nel nord-est della Cina, durante la loro migrazione. Unitevi a noi per ammirare questi maestosi uccelli mentre la Cina rilascia altre 103 gru della Manciuria allevate artificialmente. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: rilasciate altre 103 gru della Manciuria allevate artificialmente Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Shenyang, 20 ott – (Xinhua) – Circa in questo periodo ogni anno, le grufanno una sosta a Panjin, nel nord-est, durante la loro migrazione. Unitevi a noi per ammirare questi maestosi uccelli mentre larilascia103 gru. Agenzia Xinhua

