Iltempo.it - Cerno: c'è davvero un piano dei giudici | VIDEO

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Lo scoop del Tempo che ha rivelato la mail choc scambiata ieri tra esponenti di Magistratura Democratica e l'Anm è destinato a fare rumore. Partendo dal tema dei migranti, dei trattenimenti, dell'Albania, le "toghe rosse" parlano di cosa deve fare oggi la magistratura per evitare che il governo faccia la riforma della Giustizia. Insomma, è il disegno di un pezzo della magistratura che vuole, e lo mette per iscritto, fare in modo che il governo non possa svolgere il compito che la Costituzione gli assegna. Il commento del direttore Tommaso