21 Invest acquisisce la maggioranza di TheNiceKitchen (Di domenica 20 ottobre 2024) 21 Invest, gruppo di Investimento europeo fondato e guidato da Alessandro Benetton con sede in Italia, Francia e Polonia, annuncia il perfezionamento di un accordo vincolante con BeNice Holding Spa, fondata nel 1993 da Lauro Buoro, per rilevare TheNiceKitchen, gruppo italiano specializzato nella

Italgas acquisisce 2i Rete Gas e rilancia : «Investimenti per 15 miliardi» - Gallo: «Utilizzeremo l’AI per una nuova stagione digitale» L’ad Gallo ha spiegato: «Il Piano Strategico 2024-2030 passerà alla storia di Italgas per la creazione del campione europeo nella distribuzione del gas, rafforzando ulteriormente l’impegno per la trasformazione digitale delle infrastrutture, a beneficio dell’intero Paese. (Lettera43.it)

Riassunto : Uzbekinvest acquisisce da Ultimate Risk Solutions capacità di modellazione del rischio e del capitale che le consentono di ottenere un rating stabile da AM Best - Contacts Sasha Kuznetsov, Direttore marketing e comunicazioni URS | akuznetsov@ultirisk. it: Notizie dallo Sport Italiano. Tramite lo sviluppo di modelli del rischio avanzati delle linee di attività riguardanti coperture assicurative e riassicurative svolte da Uzbekinvest, compreso il rischio di catastrofi, URS ha contributo significativamente a questo risultato. (Seriea24.it)