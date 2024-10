Via Lazio a Montesilvano, Forconi replica a Pettinari: "300 persone hanno firmato una petizione sul nulla" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Rispondere a proposte basate sull'ignoranza e sui deliri significa svilire il lavoro di un'amministrazione comunale che, dopo decenni di negligenze, farfugliamenti e rimpalli, ha risolto una gigantesca bomba sociale in un punto cardine di una città di quasi 60.000 abitanti. Pettinari, certamente Ilpescara.it - Via Lazio a Montesilvano, Forconi replica a Pettinari: "300 persone hanno firmato una petizione sul nulla" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Rispondere a proposte basate sull'ignoranza e sui deliri significa svilire il lavoro di un'amministrazione comunale che, dopo decenni di negligenze, farfugliamenti e rimpalli, ha risolto una gigantesca bomba sociale in un punto cardine di una città di quasi 60.000 abitanti., certamente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via Lazio a Montesilvano - Pettinari : "Urge bonifica - ma anche abbattimento. Raccolte 300 firme" - I consiglieri comunali del gruppo Pettinari Sindaco tornano a Montesilvano, in via Lazio, davanti al civico 61, per accendere nuovamente i riflettori sulle problematiche ambientali relative all’edificio in questione. .  . . Si chiede la bonifica, senza escludere l'eventuale abbattimento dello stabile. (Ilpescara.it)

Danneggiata l'installazione nel sottopasso di via Aldo Moro a Montesilvano - l'ira del sindaco [FOTO] - «Facebook mi chiede a cosa sto pensando dopo aver visto queste foto. Penso che oltre alle telecamere (la cui installazione era già stata programmata), occorrerebbe organizzare una serie di convegni al Pala Dean Martin sulle cause dell'idiozia ricorrente e della vergognosa mancanza di senso... (Ilpescara.it)