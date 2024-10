“Giallo” su foto diffuse dai russi dei caccia italiani in volo su Kalinigrad: Mosca ci manda avvertimenti? (Di sabato 19 ottobre 2024) foto degli Eurofighter italiani che volano sui cieli di Kaliningrad sono finite su un canale Telegram russo, Fighterbomber, che ha oltre mezzo milione di iscritti. Il canale ha condiviso alcune immagini scattate da vicino ai militari dell’aeronautica militare italiana mentre pilotano caccia. Qual è l’obiettivo di Mosca e cosa c’è dietro questa mossa? I segnali della russia all’Italia: foto dei caccia “Eurofighter” in volo “In questa guerra”, tra russia e Ucraina, “guidata da una dottrina anni ’50, alcuni aspetti innovativi si sono però manifestati inequivocabili. Quello della propaganda è uno di questi ed ha giocato un ruolo importante pur se non decisivo”, dice all’Adnkronos il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa. Secoloditalia.it - “Giallo” su foto diffuse dai russi dei caccia italiani in volo su Kalinigrad: Mosca ci manda avvertimenti? Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024)degli Eurofighterche volano sui cieli di Kaliningrad sono finite su un canale Telegram russo, Fighterbomber, che ha oltre mezzo milione di iscritti. Il canale ha condiviso alcune immagini scattate da vicino ai militari dell’aeronautica militare italiana mentre pilotano. Qual è l’obiettivo die cosa c’è dietro questa mossa? I segnali dellaa all’Italia:dei“Eurofighter” in“In questa guerra”, traa e Ucraina, “guidata da una dottrina anni ’50, alcuni aspetti innovativi si sono però manifestati inequivocabili. Quello della propaganda è uno di questi ed ha giocato un ruolo importante pur se non decisivo”, dice all’Adnkronos il generale Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa.

Eurofighter italiani sorvolano Kaliningrad : il gossip sulle foto su canale russo - Tuttavia, il fatto che queste immagini siano trapelate e condivise su una piattaforma russa ha sollevato molteplici domande, tra cui l’effettiva natura della missione e il racconto che ne viene fatto. Le operazioni degli Eurofighter in questa area non sono semplici dimostrazioni di forza, ma fanno parte di una strategia più ampia della NATO per monitorare le attività russe e garantire la ... (Gaeta.it)

Ucraina - canale social russo pubblica la foto dei caccia italiani su Kaliningrad - “Nella Regione Speciale di Kaliningrad tutto è abbastanza stabile”, si legge nel messaggio social, “gli Eurofighter italiani sono venuti a vedere i nostri bellissimi aerei e a mettersi in mostra”. . I soldati italiani sono infatti impegnati dal primo agosto nella Task Force Wing 36, che si occupa di intercettare i velivoli russi che entrano all’improvviso nella zona di competenza del traffico ... (Lapresse.it)