Crosetto apre questa mattina ufficialmente i lavori per G7 Difesa

Napoli, 19 ott. (askanews) – Nel cuore di una Napoli, particolarmente piovosa, il ministro Guido Crosetto apre questa mattina ufficialmente i lavori del G7 Difesa. Per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce i Ministri della Difesa. Il primo gennaio 2024 il nostro Paese ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7, il gruppo che riunisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America. Il G7, al quale partecipa anche l'Unione Europea, è unito da valori e principi comuni e ricopre un ruolo insostituibile nella Difesa della libertà, della democrazia e nella gestione delle sfide globali. La Presidenza italiana durerà fino al 31 dicembre 2024 e prevede un fitto programma di riunioni tecniche ed eventi istituzionali che si articola lungo tutto il territorio nazionale.

G7 - Crosetto apre ufficialmente i lavori : riuniti a Napoli i ministri della Difesa - Città blindata, ira dei residenti tra pioggia e chiusure Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha aperto ufficialmente i lavori del G7 Difesa al Palazzo reale di Napoli. Crosetto ha mostrato […]. Per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce i ministri della Difesa. Prima volta del vertice dei ministri in Italia. (Sbircialanotizia.it)

G7 Difesa a Napoli - Crosetto apre lavori - Presenti tutti i ministri della Difesa dei Paesi membri del G7. Sul tavolo, la guerra in Ucraina, il Medio Oriente, la situazione in Africa e Indo-Pacifico. 40 Prendono il via questa mattina i lavori del G7 della Difesa a Napoli, nel Palazzo Reale. Partecipano ai lavori della riunione ministeriale anche il segretario generale della Nato, Rutte, e l'Alto Rappresentante per gli Esteri Ue,Borrell. (Televideo.rai.it)

G7 - Crosetto apre ufficialmente i lavori : riuniti a Napoli i ministri della Difesa - Per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce i ministri della Difesa.