“Coppa Europa under 23”: al PalaPentassuglia iniziata la grande kermesse della scherma (Di sabato 19 ottobre 2024) BRINDISI - È iniziata la Coppa Europa under 23. Nel PalaPentassuglia si sfideranno, per tutto il fine settimana, con futuri campioni della scherma. Sono 16 le nazioni impegnate nella kermesse con un totale di 150 partecipanti, con tecnici e staff al seguito. Nel corso della manifestazione sarà Brindisireport.it - “Coppa Europa under 23”: al PalaPentassuglia iniziata la grande kermesse della scherma Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) BRINDISI - Èla23. Nelsi sfideranno, per tutto il fine settimana, con futuri campioni. Sono 16 le nazioni impegnate nellacon un totale di 150 partecipanti, con tecnici e staff al seguito. Nel corsomanifestazione sarà

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scherma : 16 nazionali a Brindisi per la “Coppa Europa”. Vezzali testimonial - . Dopo la Coppa del Mediterraneo U23 dello scorso anno, la città è pronta per accogliere i protagonisti della Coppa Europa Under 23 che nel prossimo weekend vedrà impegnati in pedana, tra il Pala Pentassuglia e il Nuovo. . BRINDISI - Brindisi si appresta ad essere nuovamente la capitale della scherma. (Brindisireport.it)

Orgoglio Azzanese - medaglia d’oro nel pattinaggio in Coppa Europa - La Pattinaggio Artistico Azzanese Società chiude alla grande la stagione 2024. Elisa Buzzi, a Zurigo, nella Coppa Europa 2024, ha conquistato la medaglia d'oro nella solo dance internazionale categoria Junior. «Davvero complimenti da tutta l’associazione. Un doveroso grazie all’allenatrice... (Pordenonetoday.it)

Karate - l’Italia della FIAM alla Coppa Europa Wadokai : i convocati azzurri - Si avvicina l’edizione 2024 della Coppa Europa Wadokai di Karate per la Nazionale Italiana FIAM (Federazione Italiana Arti Marziali). La competizione si svolgerà ad Edimburgo il prossimo 2 novembre. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)