Chi è Angela Isaac la barista 28enne che ha salvato un uomo dall’alluvione in strada a Catania

È Angela Isaac la donna che questa mattina ha salvato un passante travolto dall'acqua piovana dopo il nubifragio che ha colpito le strade di Catania a causa dell'ondata di maltempo. La giovane, 28 anni, è in Italia dal 2015. Il Deputato all'Assemblea Regionale per la Sicilia Matteo Sciotto: "Conferirle 'Medaglia d'oro di Benemerenza della Regione Siciliana' "

Emergenza maltempo: "Così ho salvato un uomo che stava annegando in pieno centro cittadino" - Parla la donna che, con il suo coraggio è riuscita a trarre in salvo un uomo che stava venendo portato via dalla corrente a Catania, in pieno centro, in via Etnea, in un video che è diventato presto v ... (today.it)

Chi è Angela, la ragazza nigeriana che ha salvato l’uomo travolto dalla corrente in via Etnea - Si chiama Angela Isaac, ha 28 anni, è nigeriana e da sei anni vive a Catania ed ha un bimbo di due anni. E’ lei l’eroina finita nel video che ha fatto il giro del web. Da circa un anno lavora al Bar ... (lasicilia.it)