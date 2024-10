Alla Juventus basta un'autorete di Gila: 1-0 alla Lazio, Motta aggancia il Napoli di Conte in vetta (Di sabato 19 ottobre 2024) Il big match tra Juventus e Lazio, valido per l`ottava giornata del campionato di Serie A, termina in favore della formazione bianconera: decisiva Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Il big match tra, valido per l`ottava giornata del campionato di Serie A, termina in favore della formazione bianconera: decisiva

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-LAZIO 1-0 : Kalulu fa tutto - harakiri Romagnoli - . Vlahovic in azione (LaPresse) – CalciomercatoitIl muro della squadra di Baroni, in dieci uomini dal 20? del primo tempo per il rosso da ultimo uomo di Romagnoli, crolla nel finale dopo la discesa sulla sinistra di Cabal e la maldestra deviazione di Gila. In più sullo 0-0 manda clamorosamente a lato una favorevolissima occasione di testa. (Calciomercato.it)

Serie A - Juventus-Lazio 1-0 : Motta vince grazie a un autogol di Gila - Grazie a questo successo i bianconeri agganciano momentaneamente il Napoli in testa alla classifica a quota 16. La Juventus ha battuto la Lazio 1-0 nell’ottava giornata del campionato di Serie A. La Lazio resta a 13.  . La squadra di Marco Baroni ha giocato in 10 per oltre un’ora a causa dell’espulsione di Romagnoli autore di un fallo su Kalulu lanciato a rete. (Lapresse.it)

Juventus-Lazio 1-0 : Gila autogol e Romagnoli espulso - biancocelesti sconfitti all'Allianz Stadium - La Lazio perde per uno a zero contro la Juventus. A Torino la squadra di Baroni gioca una partita stoica rimanendo in 10 per l'espulsione di Romagnoli arrivata metà primo tempo. Il rosso al difensore romano arriva, dopo revisione al Var, per un fallo da ultimo uomo su Kalulu lanciato a rete. La... (Romatoday.it)