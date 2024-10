WWE: Nick Khan annuncia l’uscita di una nuova docuserie su Netflix (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il business della WWE è fiorito sotto la guida di Nick Khan negli ultimi anni. Il presidente della promozione con sede a Stamford ha ora fatto un importante annuncio riguardante l’accordo di Monday Night RAW con Netflix. Il business della WWE ha raggiunto il suo apice nel 2024, la compagnia sta attirando più spettatori che mai, con i suoi PLE e i programmi regolari che registrano il tutto esaurito quasi ogni mese. Recentemente, la WWE ha concluso uno dei suoi più grandi accordi con Netflix, che sposterà Monday Night RAW da USA Network al colosso dello streaming nel 2025. Secondo un recente rapporto di Bloomberg, Nick Khan intende regalare ai fan un’altra serie documentaria dopo il successo della docuserie su Vince McMahon intitolata “Mr. McMahon,” che ha ottenuto un numero sorprendente di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming. Zonawrestling.net - WWE: Nick Khan annuncia l’uscita di una nuova docuserie su Netflix Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il business della WWE è fiorito sotto la guida dinegli ultimi anni. Il presidente della promozione con sede a Stamford ha ora fatto un importante annuncio riguardante l’accordo di Monday Night RAW con. Il business della WWE ha raggiunto il suo apice nel 2024, la compagnia sta attirando più spettatori che mai, con i suoi PLE e i programmi regolari che registrano il tutto esaurito quasi ogni mese. Recentemente, la WWE ha concluso uno dei suoi più grandi accordi con, che sposterà Monday Night RAW da USA Network al colosso dello streaming nel 2025. Secondo un recente rapporto di Bloomberg,intende regalare ai fan un’altra serie documentaria dopo il successo dellasu Vince McMahon intitolata “Mr. McMahon,” che ha ottenuto un numero sorprendente di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE : il sindaco di Londra incontra Triple H e Nick Khan per discutere di una Wrestlemania a Londra - 25 miliardi di dollari in ritorno alla città ospitante, Philadelphia, portando più di 145. Solo quest’anno WWE ha portato in giro per il mondo eventi che hanno rotto ogni tipo di record, in Australia, Francia, Scozia, Arabia Saudita e Canada. . 000 persone da più di 64 nazioni. Paul “Triple H” Leveque ha letto di questi suoi pensieri si è detto pronto a trattare. (Zonawrestling.net)