Terni Digital Week, Festival sull’Innovazione Digitale del Centro Italia (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo l’importante successo dello scorso anno, il Direttivo organizzativo della manifestazione ideata da Edoardo Desiderio, ha proseguito l’infaticabile lavoro annuale attraverso la collaborazione con numerosi enti, partner, imprese e professionisti internazionali per assistere dal 16 al 20 Ottobre, ad incontri di alto livello formativo, workshops e meeting su Intelligenza Artificiale, Comunicazione, Marketing, Social Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo l’importante successo dello scorso anno, il Direttivo organizzativo della manifestazione ideata da Edoardo Desiderio, ha proseguito l’infaticabile lavoro annuale attraverso la collaborazione con numerosi enti, partner, imprese e professionisti internazionali per assistere dal 16 al 20 Ottobre, ad incontri di alto livello formativo, workshops e meeting su Intelligenza Artificiale, Comunicazione, Marketing, Social

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terni Digital Week 2024 : un evento innovativo per colmare il divario digitale in Italia - Questo corso affronterà soluzioni innovative nel campo dell’Intelligenza Artificiale e delle Advanced Analytics, permettendo ai professionisti di rimanere aggiornati sulle ultime novità e sviluppi del settore. Questa iniziativa riconosce il lavoro fatto nel promuovere e divulgare l’importanza dell’educazione digitale, fornendo un tributo ai pionieri che stanno tracciando la strada ... (Gaeta.it)

Innovazione e tecnologia - torna la Terni Digital Week : “Il futuro inizia oggi non domani” - Workshops e meeting su intelligenza artificiale, comunicazione, marketing, social media, metaverso, ChatGpt, robotica, big data, gaming, sanità innovativa, blockchain, e-government, education, startup e finanza agevolata per le imprese. Tutto pronto per l’edizione 2024 della Terni Digital Week... (Ternitoday.it)