L'Altra Italia non chiude (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'Altra Italia in un'altra collocazione. Malgrado uno degli share più bassi nella storia della tv generalista in prima serata (0.99%), il nuovo talk di Rai2 continua. Lo conferma la Rai lasciando intendere che il programma condotto da Antonino Monteleone possa trovare spazio in un'altra collocazione. Questo il comunicato: Uno degli obiettivi della Direzione Approfondimento è coniugare un'informazione plurale alla sperimentazione di volti giovani, nuovi e dinamiche innovative. È questa la funzione del Servizio Pubblico, nella consapevolezza che la tv lineare è caratterizzata dal fattore abitudine e fidelizza lo spettatore con un'offerta poco soggetta a cambiamenti. Proprio per questo, nell' ultimo anno, abbiamo lanciato molti nuovi titoli e scelto nuovi conduttori.

Rai - ‘L’Altra Italia’ fa l’1% di share : dopo il flop cambierà orario - A quanto apprende LaPresse il programma ‘L’Altra Italia’ condotto dall’ex Iena Antonino Monteleone sta per essere spostato di orario, dopo le prime tre puntate nelle quali non ha raggiunto neanche il 2% di share. Prima di ‘L’Altra Italia’, guardando il recente passato, avevano fallito in prima serata su Rai2 i talk ‘Popolo sovrano’ condotto da Alessandro Sortino, ‘Seconda Linea’ con Francesca ... (Lapresse.it)

Ascolti TV | Giovedì 17 Ottobre 2024. Il ritorno di Don Matteo sfiora i 5 milioni (27.8%) - L’Altra Italia da chiusura (1%) - 000 – %), Geo conquista. 000 spettatori (%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (. 6%. 000 spettatori con il % e TG5 Mattina delle 8. 000 spettatori (%) nel primo episodio e. Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato. Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla. (Davidemaggio.it)

Il ministro Abodi a “L’altra Italia” : “Lo sport è una difesa immunitaria sociale” - The post Il ministro Abodi a “L’altra Italia”: “Lo sport è una difesa immunitaria sociale” appeared first on SportFace. Su Milano-Cortina: “Sono ottimista per definizione e perché le donne e gli uomini che stanno lavorando sia nella Fondazione che nella società infrastrutture di Milano-Cortina e anche nel comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo stanno lavorando al massimo recuperando ... (Sportface.it)