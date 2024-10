Il sindaco di Nola si dimette: “Mancato supporto della città” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Nola (Napoli), Carlo Buonauro, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni, protocollando una lettera in Municipio nella quale sottolinea, tra l’altro, che il consenso elettorale non si è mai tramutato “in un supporto reale della città”. Nella lettera di dimissioni, Buonauro spiega che “non sussistono le condizioni per utilmente proseguire l’azione di guida del governo cittadino atteso che i rapporti con la coalizione non risultano più improntati a principi di correttezza e fiducia”, ma non risparmia parole dure agli esponenti della minoranza, accusati di aver avuto un atteggiamento “oltremodo ostile e distruttivo, pur nel legittimo uso, talvolta eccessivo nei modi e nei contenuti, delle prerogative e delle aspirazioni ribaltonistiche” proprie dell’opposizione. Anteprima24.it - Il sindaco di Nola si dimette: “Mancato supporto della città” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi(Napoli), Carlo Buonauro, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni, protocollando una lettera in Municipio nella quale sottolinea, tra l’altro, che il consenso elettorale non si è mai tramutato “in unreale”. Nella lettera di dimissioni, Buonauro spiega che “non sussistono le condizioni per utilmente proseguire l’azione di guida del governo cittadino atteso che i rapporti con la coalizione non risultano più improntati a principi di correttezza e fiducia”, ma non risparmia parole dure agli esponentiminoranza, accusati di aver avuto un atteggiamento “oltremodo ostile e distruttivo, pur nel legittimo uso, talvolta eccessivo nei modi e nei contenuti, delle prerogative e delle aspirazioni ribaltonistiche” proprie dell’opposizione.

