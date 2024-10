Ilgiorno.it - Il quartiere sotto choc: "Era l’ennesimo assalto". Sui social l’odio per il ladro

(Di venerdì 18 ottobre 2024) di Nicola Palma e Marianna Vazzana MILANO "Vedete quella saracinesca accartocciata? Non mi ricordo nemmeno più quante volte se la sono ritrovata così: i titolari cinesi non ne potevano più dei furti. Io penso siano arrivati all’esasperazione". A parlare è un anziano che vive in viale Da Cermenate da 52 anni. Scuote la testa, di fronte al locale violato da banditi ieri all’alba. Cercavano di portarsi via i gratta e vinci e uno ci ha rimesso la vita, ucciso a colpi di forbici. Ilfa scudo attorno ai gestori dell’attività. "Una volta, dei ladri hanno portato via la cassa. Un’altra i soldi delle macchinette. I gratta e vinci, poi, non ne parliamo. Ho visto alternarsi sei proprietà – evidenzia Remo, di 70 anni – e i cinesi sono qui da una ventina d’anni. Delle brave persone, lavoratori, che aprono il bar alle 6.30 e vanno avanti fino a notte.