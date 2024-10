I cattolici aumentano in tutto il mondo tranne che in Europa (Di venerdì 18 ottobre 2024) aumentano i cattolici in tutto il mondo, come accade da anni. Con un’eccezione: l’Europa. E’ il dato principale che si ricava dal dossier pubblicato ieri dall’Angezia Fides, ricco di spunti e basat Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - I cattolici aumentano in tutto il mondo tranne che in Europa Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)inil, come accade da anni. Con un’eccezione: l’. E’ il dato principale che si ricava dal dossier pubblicato ieri dall’Angezia Fides, ricco di spunti e basat Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiesa - nel mondo aumentano i cattolici e calano i sacerdoti - Aumentano i cattolici e calano i sacerdoti: sono i dati della chiesa nel mondo pubblicati dall’Agenzia Fides. Servizio di Antonella Mazza The post Chiesa, nel mondo aumentano i cattolici e calano i sacerdoti first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)