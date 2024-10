Anticipazionitv.it - Amici 24, la fidanzata di Trigno lo lascia e si scaglia contro la ballerina Chiara: le gravi accuse

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ege Senni Monaco ha rotto il silenzio sui social dopo aver assistito a un avvicinamento tra, suo ex fidanzato e allievo di24, e, un’altra concorrente del programma. Attraverso le sue Instagram Stories, Ege ha espresso il suo disappunto in termini molto diretti, rivolgendosi con durezza sia ache a. Le parole usate dall’exhanno fatto rapidamente il giro del web, generando reazioni contrastanti e accendendo i riflettori su quella che sembra essere una vicenda destinata a far parlare ancora a lungo. Tradi tradimento e tensioni non sopite, i fan si chiedono come evolverà la situazione tra i tre protagonisti.24: Ege Senni Monaco accusa duramentesui social La reazione di Ege Senni Monaco è stata immediata e dura.