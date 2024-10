Altri 100mila euro sequestrati a Paolino Iorio, ex dg di Sogei (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ulteriori 100 mila euro, provento di tangenti, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nell’abitazione dell’ex dg di Sogei, Paolino Iorio. La presenza del denaro sarebbe stata segnalata agli investigatori dallo stesso indagato arrestato in flagranza mentre intascava una mazzetta di 15 mila euro. embedpost id="1939573" La Procura di Roma contesta a Iorio di avere cancellato i video degli Feedpress.me - Altri 100mila euro sequestrati a Paolino Iorio, ex dg di Sogei Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ulteriori 100 mila, provento di tangenti, sono statidalla Guardia di Finanza nell’abitazione dell’ex dg di. La presenza del denaro sarebbe stata segnalata agli investigatori dallo stesso indagato arrestato in flagranza mentre intascava una mazzetta di 15 mila. embedpost id="1939573" La Procura di Roma contesta adi avere cancellato i video degli

Caso Sogei - sequestrati altri 100 mila euro all’ex dg Paolino Iorio - I soldi, ritenuti provento di tangenti, sono stati trovati all’interno della sua abitazione. Articolo completo: Caso Sogei, sequestrati altri 100 mila euro all’ex dg Paolino Iorio dal blog Lettera43 . La Guardia di Finanza ha sequestrato altri 100 mila euro all’ex dg di Sogei, Paolino Iorio. A segnalare la presenza del denaro era stato lo stesso indagato, dopo l’arresto in flagranza di reato. (Lettera43.it)

Sequestrati all'ex dg di Sogei altri 100mila euro - La presenza del denaro sarebbe stata segnalata agli investigatori dalla stesso indagato arrestato in flagranza mentre intascava una mazzetta di 15 mila euro. . La Procura di Roma contesta a Iorio di avere cancellato i video degli ultimi 15 giorni delle telecamere di sicurezza presenti in casa e per questo hanno sollecitato al gip non più i domiciliari ma il carcere per il manager. (Quotidiano.net)

Sequestrati 100 mila euro all’ex dg di Sogei : la Guardia di Finanza indaga su tangenti e manomissione di prove - La Sogei, come ente strategico nel supporto informatico per il Ministero dell’Economia, ha un ruolo cruciale; pertanto, qualsiasi implicazione di corruzione o malversazione può avere ripercussioni notevoli. È importante notare come la scoperta dei fondi sia avvenuta in un contesto già altamente investigativo, considerando che le attività della Guardia di Finanza si concentrano su presunti crimini ... (Gaeta.it)