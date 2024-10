Volley, Serie A1 femminile 2024/2025: Conegliano vince a Perugia, 3-0 e punteggio pieno (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Imoco Conegliano non sbaglia e continua a vincere. Nel match contro Perugia, valevole per la tredicesima giornata della regular season di Serie A1 di Volley femminile 2024/2025, le ragazze di Santarelli sconfiggono le umbre a domicilio per 3-0 (25-14, 25-17, 25-21) e continuano il loro campionato a punteggio pieno. La partita si è disputata oggi visto che, nel corso della tredicesima giornata, Conegliano sarà impegnata nel Mondiale per Club. Mattatrice di serata Gabi con 13 punti e alcune giocate deliziose. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA Serie A1 femminile 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO Volley femminile, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE PRIMO SET – Pronti via Conegliano imprime un ritmo diverso alla partita, Perugia commette troppi errori non forzati e dopo pochi minuti si ritrova sotto 8-1. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Imoconon sbaglia e continua are. Nel match contro, valevole per la tredicesima giornata della regular season diA1 di, le ragazze di Santarelli sconfiggono le umbre a domicilio per 3-0 (25-14, 25-17, 25-21) e continuano il loro campionato a. La partita si è disputata oggi visto che, nel corso della tredicesima giornata,sarà impegnata nel Mondiale per Club. Mattatrice di serata Gabi con 13 punti e alcune giocate deliziose. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICAA1: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB: TUTTE LE DATE PRIMO SET – Pronti viaimprime un ritmo diverso alla partita,commette troppi errori non forzati e dopo pochi minuti si ritrova sotto 8-1.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A1 Femminile 2024/2025 volley : tutti i risultati e la classifica - Quattordici le squadre al via con la solita favorita Conegliano, che va a caccia di un altro en-plein di trofei ma mai come quest’anno avrà del filo da torcere. La principale avversaria è Milano, anche Scandicci vuole inserirsi nella lotta, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. (Sportface.it)

LIVE – Perugia-Conegliano 0-3 (14-25 - 17-25 - 21-25) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20:30 di giovedì 17 ottobre al Pala Barton di Perugia. it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Bartoccini-Mc Perugia e Prosecco Doc Imoco Conegliano della massima serie del campionato italiano di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione. (Sportface.it)

LIVE – Perugia-Conegliano 0-2 (14-25 - 17-25 - 11-15) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - La diretta testuale live di Perugia-Conegliano, partita valevole per la tredicesima giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. Sportface. La formazione neopromossa guidata da Andrea Giovi, dopo aver conquistato il primo punto contro Vallefoglia, vuole sfruttare il campo di casa per ben figurare e provare così a mettere in difficoltà le Campionesse d’Italia e d’Europa. (Sportface.it)