Sinner, contro Djokovic vittoria da kolossal: finale al Six Kings Slam (Di giovedì 17 ottobre 2024) Riad, 17 ottobre 2024 – Un film sul tennis favoloso proiettato all’infinito. Sinner-Djokovic, Jannik-Nole, passato presente e futuro dei numeri 1 concentrato su un campo. Ancora una volta è l’azzurro a scrivere per 6-2, 6-7, 6-4 la storia di una sfida che si è fatta epopea. vittoria incorniciata dalle sabbie d'Arabia del Six Kings Slam con scenari degni di un kolossal, lo spettacolo non manca, comunque. Anche perché nel mirino c’è un premio da sei milioni di dollari che a questo punto Sinner si giocherà contro il vincente fra Nadal e Alcaraz. Sinner, l’Itia difende la sentenza sul caso doping: “Seguite regole della Wada. Nostro giudizio si basa sulla scienza” Quattro giorni dopo la finale del Masters 1000 di Shanghai i due si ritrovano per la nona volta in carriera, la prima in un circuito non ufficiale, ma sicuramente non si perde lo spirito della sfida. Sport.quotidiano.net - Sinner, contro Djokovic vittoria da kolossal: finale al Six Kings Slam Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Riad, 17 ottobre 2024 – Un film sul tennis favoloso proiettato all’infinito., Jannik-Nole, passato presente e futuro dei numeri 1 concentrato su un campo. Ancora una volta è l’azzurro a scrivere per 6-2, 6-7, 6-4 la storia di una sfida che si è fatta epopea.incorniciata dalle sabbie d'Arabia del Sixcon scenari degni di un, lo spettacolo non manca, comunque. Anche perché nel mirino c’è un premio da sei milioni di dollari che a questo puntosi giocheràil vincente fra Nadal e Alcaraz., l’Itia difende la sentenza sul caso doping: “Seguite regole della Wada. Nostro giudizio si basa sulla scienza” Quattro giorni dopo ladel Masters 1000 di Shanghai i due si ritrovano per la nona volta in carriera, la prima in un circuito non ufficiale, ma sicuramente non si perde lo spirito della sfida.

