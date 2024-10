Ilrestodelcarlino.it - Ponte Volano, lavori per 12 milioni. I tempi del cantiere sul tavolo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato, assemblea pubblica alle oasi di Cannevié (comune di Codigoro) per illustrare ilsuldilungo la strada provinciale 54 Un’assemblea pubblica per illustraree caratteristiche delche interesserà ildilungo la Provinciale 54. L’appuntamento, organizzato in collaborazione dai Comuni di Codigoro e di Comacchio insieme con la Provincia, è in calendario sabato prossimo alle 10 all’oasi di Cannevié, lungo simbolo del territorio di Codigoro. Per l’amministrazione che ha sede nel Castello Estense saranno presenti il presidente Daniele Garuti e gli ingegneri Luca Capozzi ed Angela Ugatti. Un, per il quale a breve è prevista la gara d’appalto.