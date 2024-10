Lukaku: “Spero di riscoprire la passione di giocare per la Nazionale, ho pianto ogni giorno dopo il Qatar” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le Soir – Lukaku: “Spero di riscoprire la passione di giocare per la Nazionale, ho pianto ogni giorno dopo il Qatar” Romelu Lukaku, centravanti del L'articolo Lukaku: “Spero di riscoprire la passione di giocare per la Nazionale, ho pianto ogni giorno dopo il Qatar” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Lukaku: “Spero di riscoprire la passione di giocare per la Nazionale, ho pianto ogni giorno dopo il Qatar” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le Soir –: “diladiper la, hoil” Romelu, centravanti del L'articolo: “diladiper la, hoil” proviene da ForzAzzurri.net.

Belgio, Lukaku: "Spero di ritrovare la passione di giocare per la Nazionale" - Ha parlato a lungo della sua nazionale nel podcast 'Friends of Sport' Lukaku, assente dai convocati di Tedesco per la fase di Nations League appena conclusa. 'Spero di ritrovare la passione di giocare ... (informazione.it)

