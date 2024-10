LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Stefano Moro in semifinale nel keirin! Attesa per Viviani e quartetto donne (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19. Questi i protagonisti del terzo e ultimo quarto di finale: Santiago Ramirez Morales (COL) To Cheuk Hei (HKG) Mikhail Yakovlev (ISR) Kaiya Ota (JPN) Muhammad Shah Firdaus Sahrom (MAS) Jeffrey Hoogland (NED) 16.18: Lavreysen non sbaglia un colpo. L’olandese vince anche il quarto di finale e avanza assieme al polacco Rudyk, secondo, al giapponese Yamasaki, terzo, e al rappresentante di Taipei Kang, quarto 16.15: Questi i protagonisti del secondo quarto di finale: James Hedgcock (CAN) Cristian David Ortega Fontalvo (COL) Kento Yamasaki (JPN) Harrie Lavreysen (NED) Mateusz Rudyk (POL) Kang Shih Feng (TPE) 16.14: Stefano Moro E’ IN semifinale NEL keirin! L’azzurro riesce ad inserirsi in una volata tiratissima e chiude terzo alle spalle di Nakano e Quintero Chavarro e davanti a Ledingham-Horm 16. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: Stefano Moro in semifinale nel keirin! Attesa per Viviani e quartetto donne Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.19. Questi i protagonisti del terzo e ultimo quarto di finale: Santiago Ramirez Morales (COL) To Cheuk Hei (HKG) Mikhail Yakovlev (ISR) Kaiya Ota (JPN) Muhammad Shah Firdaus Sahrom (MAS) Jeffrey Hoogland (NED) 16.18: Lavreysen non sbaglia un colpo. L’olandese vince anche il quarto di finale e avanza assieme al polacco Rudyk, secondo, al giapponese Yamasaki, terzo, e al rappresentante di Taipei Kang, quarto 16.15: Questi i protagonisti del secondo quarto di finale: James Hedgcock (CAN) Cristian David Ortega Fontalvo (COL) Kento Yamasaki (JPN) Harrie Lavreysen (NED) Mateusz Rudyk (POL) Kang Shih Feng (TPE) 16.14:E’ INNEL! L’azzurro riesce ad inserirsi in una volata tiratissima e chiude terzo alle spalle di Nakano e Quintero Chavarro e davanti a Ledingham-Horm 16.

