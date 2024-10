Ilgiorno.it - L’acqua al posto della biada: nelle ex scuderie, gioiello del Liberty, nascono le terme extra lusso

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 – Una sorgente di acqua termale a 396 metri di profondità. Sopra, il fascino di una struttura architettonica nata oltre un secolo fa. Siamo in via Achille 6, alle spalle dello stadio di San Siro, nel cuore delle exDe Montel dove la prossima primavera aprirà il grande parco termale naturale urbano in città: 16mila metri quadri dedicati al relax dei milanesi, di cui 6mila al coperto e 10mila tra corte e aree verdi attrezzate. C ostruito negli anni ‘20 del Novecento dall’architetto Vietti Violi per volontànobile famiglia di banchieri de Montel, questo luogo che è undelitaliano rimasto abbandonato per anni, ora rinasce. Il progetto Il cantiere avanza con 150 operai al lavoro ogni giorno.