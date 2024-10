Il corpo di Sinwar identificato dall'impronta dentale (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le cartelle cliniche dentali di quando Yahya Sinwar era in prigione sono "pienamente corrispondenti" ai denti del corpo rinvenuti nella Striscia di Gaza meridionale. Gli ufficiali israeliani stanno solo aspettando gli ultimi test del DNA per confermare la sua eliminazione. Today.it - Il corpo di Sinwar identificato dall'impronta dentale Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le cartelle cliniche dentali di quando Yahyaera in prigione sono "pienamente corrispondenti" ai denti delrinvenuti nella Striscia di Gaza meridionale. Gli ufficiali israeliani stanno solo aspettando gli ultimi test del DNA per confermare la sua eliminazione.

