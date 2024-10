Ilgiorno.it - Bagolino, folgorato mentre lavora su un palo dell’elettricità: grave 35enne

(Di giovedì 17 ottobre 2024)(Brescia) –incidente sul lavoro a, in provincia di Brescia: un ragazzo di 35 anni è rimastostavando su undell'energia elettrica. E’ accaduto oggi, giovedì 17 ottobre, poco prima delle 15 in via Campigli. Il giovane operaio era in arresto cardiaco quando è stato soccorso dai paramedici, giunti in posto con elisoccorso, auto infermieristica e ambulanza. Il personale del 118 ha cercato di rianimare il 35enene durante il trasporto in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. In via Campigli sono intervenuti anche i Vigili del fuco e gli ispettori di Ats.