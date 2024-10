Gaeta.it - Salum’È 2024: Un’Esplorazione dei Salumi Rari Italiani a Roma

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il mondo deisi prepara a brillare durante la terza edizione di, un'importante mostra mercato che si svolgerà il 26 e 27 ottobrepresso la Città dell'Altra Economia di. Questa manifestazione si propone di celebrare e valorizzare idi alta qualità provenienti da ogni angolo d'Italia, offrendo un palcoscenico per i produttori artigianali e per gli appassionati del settore. Con lo scorso evento che ha visto la partecipazione di circa 1500 visitatori, l'interesse per il patrimonio gastronomico rappresentato dalla norcineria italiana continua a crescere.