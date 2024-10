Paola Ferrari non crede a Sonia Bruganelli: “Astuta sceneggiata per far vedere che ha un’anima, non è limpida” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Paola Ferrari ha criticato aspramente Sonia Bruganelli nel corso de La vita in diretta. La giornalista ritiene che gli ultimi sfoghi della concorrente di Ballando con le stelle siano una "sceneggiata" per vincere il programma. Di parere contrario Barbara Alberti: "Chi la attacca adesso è un vigliacco". Fanpage.it - Paola Ferrari non crede a Sonia Bruganelli: “Astuta sceneggiata per far vedere che ha un’anima, non è limpida” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha criticato aspramentenel corso de La vita in diretta. La giornalista ritiene che gli ultimi sfoghi della concorrente di Ballando con le stelle siano una "" per vincere il programma. Di parere contrario Barbara Alberti: "Chi la attacca adesso è un vigliacco".

Paola Ferrari attacca Sonia Bruganelli : “Astuta - sceneggiata - poco limpida” - Non volevo tirare dentro cose personali. Quando sono stata chiamata a commentare la prima puntata di Ballando con le Stelle su Sonia Bruganelli ero stata chiara sostenendo che non era limpida. Dice che da quando non è più sposata le arrivano critiche. Sonia Bruganelli è la protagonista di queste prime puntate di Ballando con le Stelle e la lunga diretta su Instagram che ha condiviso con i suoi ... (Biccy.it)

