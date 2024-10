Manovra, taglio tasse per il ceto medio: ecco a chi andranno i benefici (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nuova Manovra di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri e presentata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si concentra in modo significativo sui tagli fiscali per il ceto medio. Durante la conferenza stampa, Giorgetti ha sottolineato che i benefici principali della Manovra riguarderanno i redditi fino a 40mila euro, con una particolare attenzione ai lavoratori dipendenti e ai redditi medio-bassi. benefici per i redditi fino a 40mila euro Uno degli aspetti più rilevanti della nuova Manovra è l’estensione dei benefici fiscali per chi ha un reddito fino a 40mila euro. Giorgetti ha annunciato che non solo sarà confermato il taglio del cuneo fiscale, introdotto nei mesi scorsi, ma che verrà ampliato il numero di contribuenti che ne beneficeranno. Thesocialpost.it - Manovra, taglio tasse per il ceto medio: ecco a chi andranno i benefici Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nuovadi bilancio approvata dal Consiglio dei ministri e presentata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, si concentra in modo significativo sui tagli fiscali per il. Durante la conferenza stampa, Giorgetti ha sottolineato che iprincipali dellariguarderanno i redditi fino a 40mila euro, con una particolare attenzione ai lavoratori dipendenti e ai redditi-bassi.per i redditi fino a 40mila euro Uno degli aspetti più rilevanti della nuovaè l’estensione deifiscali per chi ha un reddito fino a 40mila euro. Giorgetti ha annunciato che non solo sarà confermato ildel cuneo fiscale, introdotto nei mesi scorsi, ma che verrà ampliato il numero di contribuenti che ne beneficeranno.

