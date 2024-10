Maltempo in Liguria: bambini evacuati a Celle Ligure e famiglie in pericolo a Varazze (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ondata di Maltempo che ha investito il Ponente Ligure ha causato disagi e preoccupazioni in diverse località, tra cui Celle Ligure e Varazze. Grazie a tempestive decisioni da parte delle autorità locali, i bambini rimasti intrappolati nella loro scuola a Celle Ligure sono tornati a casa sani e salvi. I soggetti coinvolti nelle operazioni di emergenza hanno lavorato attivamente per garantire la sicurezza dei cittadini, affrontando le criticità legate all’altezza delle acque e alle frane. bambini al sicuro a Celle Ligure A Celle Ligure, nel Savonese, i bambini sono stati trattenuti all’interno dell’istituto scolastico per ragioni di sicurezza dopo che forti piogge hanno provocato inondazioni nell’area. Gaeta.it - Maltempo in Liguria: bambini evacuati a Celle Ligure e famiglie in pericolo a Varazze Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ondata diche ha investito il Ponenteha causato disagi e preoccupazioni in diverse località, tra cui. Grazie a tempestive decisioni da parte delle autorità locali, irimasti intrappolati nella loro scuola asono tornati a casa sani e salvi. I soggetti coinvolti nelle operazioni di emergenza hanno lavorato attivamente per garantire la sicurezza dei cittadini, affrontando le criticità legate all’altezza delle acque e alle frane.al sicuro a, nel Savonese, isono stati trattenuti all’interno dell’istituto scolastico per ragioni di sicurezza dopo che forti piogge hanno provocato inondazioni nell’area.

Maltempo - grave situazione a Celle Ligure. Il sindaco : “I bimbi non escano da scuola - allagamenti e frane nei territori vicini” - . La situazione è abbastanza grave, come dichiara il sindaco di Celle Ligure, Marco Beltrame: "Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull'Aurelia a Celle ed Anas si è attivata". Le forti piogge che stanno colpendo il savonese stanno causando allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di ... (Orizzontescuola.it)

Maltempo nel Ponente ligure : via Busserio a Savona sott’acqua dopo forti piogge - Questo evento atmosferico ha messo in luce la vulnerabilità di alcune aree, evidenziando come le infrastrutture locali siano messe alla prova in condizioni meteorologiche avverse. Addentrarsi in questi aspetti sarà fondamentale per creare un ambiente urbano sicuro e resiliente alle avversità climatiche. (Gaeta.it)