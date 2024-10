Gaeta.it - Legge di Bilancio 2025: Le Critiche alla Sanità Pubblica e le Preoccupazioni dei Medici

Il dibattito sulladiha messo in luce le criticità del sistema sanitario italiano, evidenziando come i finanziamenti previsti siano largamente insufficienti. In questo contesto, le dichiarazioni di esperti e rappresentanti sindacali pongono l'accento sulla necessità di un intervento decisivo per garantire la sostenibilità e l'accesso alle cure nel Servizio Sanitario Nazionale . Insufficienza dei finanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale Le recenti dichiarazioni del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, riguardo ai finanziamenti per la, delineano un quadro preoccupante. Con un incremento di soli 900 milioni di euro per il, Cartabellotta ha sottolineato che questa somma non è sufficiente a far fronte alle emergenze del settore, definendo il Ministero della Salute come 'senza portafoglio'.