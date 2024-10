La Ginnastica Petrarca vola alle finali dei campionati italiani di ritmica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Ginnastica Petrarca vola alle finali dei campionati italiani di ritmica. Il merito è di Aurora Serafieri del 2014 che, nella categoria Allieve 2^ Fascia, ha centrato un ottimo terzo posto alla Zona Tecnica Interregionale di Alba Adriatica e che ha così meritato l’accesso nella ristretta Arezzonotizie.it - La Ginnastica Petrarca vola alle finali dei campionati italiani di ritmica Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ladeidi. Il merito è di Aurora Serafieri del 2014 che, nella categoria Allieve 2^ Fascia, ha centrato un ottimo terzo posto alla Zona Tecnica Interregionale di Alba Adriatica e che ha così meritato l’accesso nella ristretta

La Ginnastica Petrarca vola alle finali dei campionati italiani di ritmica - Positivi piazzamenti sono stati registrati anche nella categoria Junior3 – LE3 da Giulia Borgogni e Vittoria Bianchini che si sono misurate in un programma tra volteggio, trave e corpo libero dove hanno chiuso, rispettivamente, al sesto e al decimo posto. Le attenzioni saranno ora focalizzate verso la Zona Tecnica Interregionale in programma a Padova da venerdì 25 a domenica 27 ottobre dove la ... (Lortica.it)

La Ginnastica Petrarca vola alle finali dei campionati italiani di ritmica - Questa formazione potrà ora misurarsi a livello nazionale nelle finali tricolori fissate da venerdì 8 a domenica 10 novembre nella marchigiana Fermo. La Zona Tecnica Interregionale ha poi visto Caterina Falomi del 2012 scendere in pedana tra le Allieve 4^ Fascia ed esibirsi in buoni esercizi a cerchio, nastro e clavette con cui ha dimostrato una giusta combinazione tra tecnica e carattere, ... (Lanazione.it)

