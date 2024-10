Difesa, l’intesa italo-tedesca vale 50 miliardi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nasce ufficialmente la joint venture tra Leonardo e Rheinmetall per la costruzione di veicoli da combattimento. L’ad italiano Roberto Cingolani: «È il primo passo verso un sistema europeo. Ci rivolgeremo anzitutto al nostro esercito e poi all’export». Laverita.info - Difesa, l’intesa italo-tedesca vale 50 miliardi Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nasce ufficialmente la joint venture tra Leonardo e Rheinmetall per la costruzione di veicoli da combattimento. L’ad italiano Roberto Cingolani: «È il primo passo verso un sistema europeo. Ci rivolgeremo anzitutto al nostro esercito e poi all’export».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Reggiana - la sosta fa bene all’intesa. Viali lavora ad una difesa bunker - Per dire: Sassuolo e Salernitana hanno già concesso 7 reti, e sono due retrocesse dalla Serie A. La Reggiana ha subito 4 reti, come Pisa, Spezia, Brescia, Catanzaro, Palermo e Cosenza. Giuseppe Marotta . In un certo senso, sono concetti condivisibili entrambi. Di certo c’è che la squadra arriverà al Sudtirol dopo un lavoro di due settimane condizionato in positivo da una salutare serenità: è ... (Ilrestodelcarlino.it)