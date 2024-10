Bronzetti-Lamens oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Osaka 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Luciase la vedràcontro Suzannel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città giapponese. Un buon sordio nel torneo nipponico per la romagnola, che ha battuto una giocatrice mai doma come la spagnola Cristina Bucsa. Ora, per Lucia, non ci sarà la testa di serie top-50 Viktoria Yomova, bensì l’olandese che si è a sorpresa imposta in due set dopo aver brillantemente superato le qualificazioni. Non ci sono scontri diretti, ma la nostra giocatrice parte favorita in questa che è senz’altro una buon chance di tornare nei quarti di un torneo WTA 250. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIsi affronteranno, mercoledì 16 ottobre, come primo match sul Centre Court dalle 03:30 italiane.