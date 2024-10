Gaeta.it - Alessandro Impagnatiello e l’omicidio di Giulia Tramontano: analisi della sua personalità e della dinamica del crimine

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tragica vicenda di, accusato delfidanzata, continua a sollevare interrogativi sulla sua psiche e sul contesto che ha portato a quest’atto violento. Secondo quanto riportato nella relazione dei periti depositata presso la Corte d’Assise di Milano, emergono dettagli significativi riguardo alladell’imputato e alla ricostruzione del. L’offre spunti per comprendere non solo la mente dell’assassino, ma anche le motivazioni alla base del gesto estremo. Ladi: narcisismo e psicopatia La relazione dei periti medici evidenzia chepresenta “tratti dinarcisistici e psicopatici”, ma non rientra in una categoria psicopatologica.