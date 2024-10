Ilnapolista.it - Tuchel è in pole per diventare il nuovo ct dell’Inghilterra (Sky Sports)

(Di martedì 15 ottobre 2024)è inposition perilct. La Football Association (la fedecalcio inglese) è in trattative con l’entourage dell’allenatore tedesco.favorito per la panchinaSkyriporta che: “La Football Association è in trattative con l’entourage di Thomas, con l’allenatore tedesco inposition perilallenatore“. BREAKING: The FA is in talks with representatives of Thomas, with the German coach inposition to become the new England manager pic.twitter.com/j7lWpzWVKg — SkyNews (@SkyNews) October 15, 2024 Il Times sognava Guardiola “Pep Guardiola ha lasciato la porta aperta alla possibilità diil prossimo commissario tecnico