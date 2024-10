Terminato lo sbarco dei 47 migranti della 'Ocean Viking': a Ravenna resteranno 4 persone (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono terminate intorno alle ore 13.10 le operazioni di sbarco dei 47 migranti a bordo della nave ong Ocean Viking presso la banchina di Fabrica Vecchia a Marina di Ravenna, dove la nave è attraccata stamattina alle ore 12.30. Come riferisce la Prefettura, subito sono saliti a bordo i medici Ravennatoday.it - Terminato lo sbarco dei 47 migranti della 'Ocean Viking': a Ravenna resteranno 4 persone Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono terminate intorno alle ore 13.10 le operazioni didei 47a bordonave ongpresso la banchina di Fabrica Vecchia a Marina di, dove la nave è attraccata stamattina alle ore 12.30. Come riferisce la Prefettura, subito sono saliti a bordo i medici

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Domani sbarco di migranti a Salerno - anche 28 minori - it. Al momento non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda le condizioni di salute». 30, però l’orario è suscettibile di variazione. Noi, come al solito, siamo molto attenti ai minori stranieri non accompagnati. Però sappiamo che ci sono i soliti traumi legati alle esperienze che loro vivono nel momento in cui partono e poi attraversano il mare e arrivano da noi. (Ildenaro.it)

Sbarco di 41 migranti (28 minori) a Salerno - sindaco e Prefetto : "Pronti ad accoglierli" - Il prefetto di Salerno Francesco Esposito conferma lo sbarco di nuovi migranti in programma per domani in città . "Abbiamo fatto ieri una riunione organizzativa. La nave arriverà  alle 13.30, però l'orario è suscettibile di variazione. Le persone a bordo sono 41; 28 sono i minori stranieri non... (Salernotoday.it)

Migranti - mercoledì nuovo sbarco a Salerno : a bordo 40 persone salvate in mare - Mercoledì 16 ottobre, circa 40 migranti, salvati nel Mediterraneo dalla nave dell'Ong Solidaire (ex Open Arms), sbarcheranno a Salerno. I migranti sono stati soccorsi in acque internazionali, a circa 45 miglia dalla costa libica di Tajoura. Le operazioni La Prefettura di Salerno è già ... (Salernotoday.it)