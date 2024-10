Migranti, partita la prima nave della Marina verso l’Albania. A bordo 16 persone (Di martedì 15 ottobre 2024) A Tirana, in Albania, c’è attesa per l’arrivo dei primi 16 Migranti: il centro italiano allestito su territorio albanese è pronto ad accoglierli. Intanto a Lampedusa continuano gli sbarchi. Servizio di David Murgia Migranti, partita la prima nave della Marina verso l’Albania. A bordo 16 persone TG2000. Tv2000.it - Migranti, partita la prima nave della Marina verso l’Albania. A bordo 16 persone Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A Tirana, in Albania, c’è attesa per l’arrivo dei primi 16: il centro italiano allestito su territorio albanese è pronto ad accoglierli. Intanto a Lampedusa continuano gli sbarchi. Servizio di David Murgiala. A16TG2000.

