Lotta ai tumori | controlli gratuiti per la prevenzione delle patologie maligne del cavo orale

Continua il progetto "Io gioco d'anticipo" dell'Associazione Romagnola Ricerca tumori attraverso visite gratuite a persone di oltre 40 anni d'età fumatori o ex fumatori per più di 20 anni. Le visite si svolgeranno nel mese di novembre e le prenotazioni verranno effettuate esclusivamente il giorno

Prevenire i tumori. Mese dello screening. Visite gratuite e incontri - Due le giornate di visite gratuite per i cittadini residenti a Lastra a Signa e Signa, organizzate dalla Fondazione Ant, con il sostegno dei due Comuni e di Farmapiana, oltre che con la collaborazione della Sezione Soci le Signe di Unicoop Firenze e col patrocinio dell’Ausl Toscana Centro: giovedì 17 ottobre "Progetto mammella" per le donne sotto i 45 anni agli studi medici Farmapiana in via dei ... (Lanazione.it)

Ottobre Rosa : visite senologiche gratuite per la prevenzione dei tumori femminili - Nel mese di ottobre, la LILT celebra annualmente la campagna nazionale del "Nastro Rosa", con l'obiettivo di sensibilizzare un numero sempre maggiore di donne sull'importanza della prevenzione dei tumori femminili. In occasione di questa campagna, l'Associazione Provinciale LILT di Avellino... (Avellinotoday.it)

Loto Open Days : per combattere i tumori visite ginecologiche gratuite a Rimini - “Prendersi cura della propria salute”. E’ l’invito che lancia l’associazione Loto Odv - Uniti per le donne contro i tumori ginecologici in occasione della Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici che cade il 20 settembre e mira a sensibilizzare e informare le donne sull'importanza della... (Riminitoday.it)