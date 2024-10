La Rai lancia ‘Se mi lasci non vale’, Barbareschi: “Un Truman Show per sei coppie in crisi” (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cinque puntate, sei coppie, una villa e sei settimane di tempo per risolvere ciascuna una crisi che potrebbe essere definitiva. Luca Barbareschi, nel ruolo di narratore e indagatore, presenta così ‘Se mi lasci non vale’, al via in prima serata su Rai2 a partire da lunedì 21 ottobre per cinque episodi. Un “esperimento sociale”, lo definisce, e anche una nuova sfida per l’eclettico attore e conduttore, ora amatissimo concorrente dell’attuale edizione di ‘Ballando con le stelle’. “Ho alle spalle cinquant’anni di carriera fatta tutta di sfide”, dice Barbareschi, “e ho molte lauree in fatto di questioni matrimoniali”, ironizza. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Cinque puntate, sei, una villa e sei settimane di tempo per risolvere ciascuna unache potrebbe essere definitiva. Luca, nel ruolo di narratore e indagatore, presenta così ‘Se minon, al via in prima serata su Rai2 a partire da lunedì 21 ottobre per cinque episodi. Un “esperimento sociale”, lo definisce, e anche una nuova sfida per l’eclettico attore e conduttore, ora amatissimo concorrente dell’attuale edizione di ‘Ballando con le stelle’. “Ho alle spalle cinquant’anni di carriera fatta tutta di sfide”, dice, “e ho molte lauree in fatto di questioni matrimoniali”, ironizza.

