Dà fuoco all’ex: arrestata donna di 45 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) Botte, minacce, liquido infiammabile e un accendino. Una miscela di elementi estremamente pericolosa che ha messo seriamente a repentaglio la vita di un sambenedettese che nella notte fra sabato e domenica scorsi ha subito una violenta aggressione da parte della sua ex compagna, una donna di 45 anni, originaria della Romania. L’intervento dei carabinieri della stazione di San Benedetto ha portato all’arresto della donna per le accuse di lesioni aggravate e minacce. Difesa dall’avvocata Rita Occhiochiuso, la 45enne è comparsa ieri mattina davanti al tribunale di Ascoli dove il giudice ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari. Il violento litigio è iniziato intorno alle 4 del mattino all’interno di un’auto, una Smart la cui proprietà era motivo di contesa tra i due. La vettura era nella disponibilità dell’uomo, ma la donna ne rivendicava la proprietà. Ilrestodelcarlino.it - Dà fuoco all’ex: arrestata donna di 45 anni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Botte, minacce, liquido infiammabile e un accendino. Una miscela di elementi estremamente pericolosa che ha messo seriamente a repentaglio la vita di un sambenedettese che nella notte fra sabato e domenica scorsi ha subito una violenta aggressione da parte della sua ex compagna, unadi 45, originaria della Romania. L’intervento dei carabinieri della stazione di San Benedetto ha portato all’arresto dellaper le accuse di lesioni aggravate e minacce. Difesa dall’avvocata Rita Occhiochiuso, la 45enne è comparsa ieri mattina davanti al tribunale di Ascoli dove il giudice ha disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari. Il violento litigio è iniziato intorno alle 4 del mattino all’interno di un’auto, una Smart la cui proprietà era motivo di contesa tra i due. La vettura era nella disponibilità dell’uomo, ma lane rivendicava la proprietà.

