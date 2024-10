Rischio chimico, il Ministero della Salute richiama due lotti di polenta istantanea dai supermercati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Due lotti di polenta istantanea bio a marchio IRIS sono presenta un Rischio chimico. Il Ministero della Salute ha comunicato la notizia attraverso il suo portale dedicato alla sicurezza alimentare. La causa del richiamo riguarda la possibile presenza di alcaloidi tropanici (atropina e scopolamina), oltre il limite consentito. Un Rischio chimico che potrebbe rappresentare un pericolo per i consumatori.Leggi anche: richiamate mazzancolle dai supermercati Il prodotto coinvolto è commercializzato dall’azienda “A.S.T.R.A. Bio” S.r.l., con sede a Casteldidone, ma si produce e confeziona da “La Grande Ruota” S.R.L. nello stabilimento di Dello, in provincia di Brescia. La polenta in questione è venduta in confezioni da 500 grammi. I lotti interessati dal richiamo sono il numero 121224 con scadenza 12 dicembre 2024 e il numero 220325 con scadenza 22 marzo 2025. Thesocialpost.it - Rischio chimico, il Ministero della Salute richiama due lotti di polenta istantanea dai supermercati Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Duedibio a marchio IRIS sono presenta un. Ilha comunicato la notizia attraverso il suo portale dedicato alla sicurezza alimentare. La causa del richiamo riguarda la possibile presenza di alcaloidi tropanici (atropina e scopolamina), oltre il limite consentito. Unche potrebbe rappresentare un pericolo per i consumatori.Leggi anche:te mazzancolle daiIl prodotto coinvolto è commercializzato dall’azienda “A.S.T.R.A. Bio” S.r.l., con sede a Casteldidone, ma si produce e confeziona da “La Grande Ruota” S.R.L. nello stabilimento di Dello, in provincia di Brescia. Lain questione è venduta in confezioni da 500 grammi. Iinteressati dal richiamo sono il numero 121224 con scadenza 12 dicembre 2024 e il numero 220325 con scadenza 22 marzo 2025.

