Presidente Taiwan, 'proteggerò la democrazia dell'isola' (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Presidente William Lai ha rinnovato la sua promessa sulla protezione della democrazia di Taiwan, nel mezzo del nuovo ciclo di manovre militari su vasta scala della Cina intorno all'isola. "Di fronte alle minacce esterne, vorrei rassicurare i miei compatrioti che il governo continuerà a difendere il sistema costituzionale democratico e libero, a proteggere la democratica Taiwan e a salvaguardare la sicurezza nazionale", ha rimarcato Lai in un post su Facebook, a pochi giorni dalle valutazioni espresse il 10 ottobre per i 113 anni della Repubblica di Cina, il nome ufficiale dell'isola, alla base della prova di forza di Pechino. Quotidiano.net - Presidente Taiwan, 'proteggerò la democrazia dell'isola' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) IlWilliam Lai ha rinnovato la sua promessa sulla protezionedi, nel mezzo del nuovo ciclo di manovre militari su vasta scalaa Cina intorno all'. "Di fronte alle minacce esterne, vorrei rassicurare i miei compatrioti che il governo continuerà a difendere il sistema costituzionale democratico e libero, a proteggere la democraticae a salvaguardare la sicurezza nazionale", ha rimarcato Lai in un post su Facebook, a pochi giorni dalle valutazioni espresse il 10 ottobre per i 113 annia Repubblica di Cina, il nome ufficiale, alla basea prova di forza di Pechino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Taiwan - la Cina invia aerei e navi attorno all’isola. Il presidente Lai : “Difenderemo la nostra libertà”. Usa : “Molto preoccupati” - “Di fronte alle minacce esterne, vorrei rassicurare i miei compatrioti che il governo continuerà a difendere il sistema costituzionale democratico e libero, a proteggere la democratica Taiwan e a salvaguardare la sicurezza nazionale”, ha rimarcato Lai in un post su Facebook. Lai è entrato in carica a maggio, continuando il governo di otto anni del Partito Democratico Progressista che respinge ... (Ilfattoquotidiano.it)

Taiwan - presidente Lai riunisce il Consiglio di sicurezza - Le operazioni di Pechino sono state valutate "incoerenti con il diritto e le regolamentazioni internazionali, e richiedono un avvertimento", ha aggiunto l'ex ministro degli Esteri. "Per quanto riguarda le manovre di questa mattina, il presidente ha convocato la riunione e ha emesso istruzioni piuttosto chiare su come rispondere alla minaccia militare della Cina", ha affermato Joseph Wu, ... (Quotidiano.net)

Cina-Taiwan - l’ira di Pechino : «Le provocazioni del presidente Lai porteranno al disastro» - Intanto Cina continua a lanciare esercitazioni militari su vasta scala intorno all’isola, in aggiunto ai tre round fatti negli ultimi due anni, schierando aerei e navi per circondare l’isola in un blocco aero-navale. Il portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo cinese Chen Binhua ha risposto al merito al discorso tenuto dal presidente di Taipei, William Lai, nel giorno della ... (Lettera43.it)