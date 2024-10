Ilfattoquotidiano.it - Perché Israele gioca in Europa? La storia della Nazionale di calcio e come si è arrivati all’annessione alla Uefa

(Di lunedì 14 ottobre 2024)è avversaria dell’Italia nel girone 2Lega A diNations League: dopo l’andata disputata in campo neutro in Ungheria (vittoria degli azzurri per 2 a 1), il ritorno silunedì 14 ottobre a Udine. Un match ad alta tensione per viaguerra in corso in Medio Oriente,non ha mancato di sottolineare il ct Luciano Spalletti. A Udine è prevista anche una manifestazione pro Palestina. Dopo l’invasioneStriscia di Gaza da parte di Tel Aviv, la Federazione palestinese è tornata a chiedere l’esclusione didalle competizionie Fifa (avviene ad esempio per la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina). Non è la prima volta: già nel 2015 l’intera Federazione araba portò avanti una corposa iniziativa, senza tuttavia ottenere nulla.