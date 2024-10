Italia-Israele si gioca in un clima di tensione: orario, dove vederla in tv e probabili formazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) La partita tra Italia e Israele per la Nations League si terrà oggi, lunedì 14 ottobre 2024, alle 20:45 presso il Bluenergy Stadium di Udine. La gara sarà trasmessa in chiaro su RAI 1, e sarà possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay. Per chi preferisce una telecronaca in inglese, è disponibile su UEFA TV? Le probabili formazioni Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Feedpress.me - Italia-Israele si gioca in un clima di tensione: orario, dove vederla in tv e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) La partita traper la Nations League si terrà oggi, lunedì 14 ottobre 2024, alle 20:45 presso il Bluenergy Stadium di Udine. La gara sarà trasmessa in chiaro su RAI 1, e sarà possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay. Per chi preferisce una telecronaca in inglese, è disponibile su UEFA TV? Le(3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori;

Udine blindata per la manifestazione Pro-Pal prima della partita Italia - Israele. Scritte contro Comune e Regione - Per la partita Italia-Israele a Udine "ci sono tutte le misure messe in campo. 30 in piazza XX Settembre. . La stessa scritta spray, indirizzata però alla Regione Fvg, è apparsa anche davanti alla sede della stessa Regione in via Sabbadini. Le forze dell'ordine monitoreranno l'intero percorso e i manifestanti non potranno oltrepassare il sistema di sicurezza disposto per cerchi ... (Agi.it)

Italia-Israele - le probabili formazioni : la scelta su Gabbia e Maldini - L'Italia torna in campo stasera alle 20:45 contro Israele: giocheranno Matteo Gabbia, difensore del Milan e l'ex rossonero Daniel Maldini?. (Pianetamilan.it)

Italia-Israele - solo uno dell’Inter certo dal 1?! Poi tanti ballottaggi - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Italia-Israele, solo uno dell’Inter certo dal 1?! Poi tanti ballottaggi) © Inter-News. La probabile formazione secondo Sky Sport: (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; ... (Inter-news.it)